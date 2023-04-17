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НовостиОбщество17 апреля 2023 15:49

Директор Мариинского театра Валерий Гергиев высоко оценил историю казанской музыкальной школы №1

Он нанес визит в образовательное учреждение вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

Директор Мариинского театра Валерий Гергиев высоко оценил историю казанской музыкальной школы №1 имени Чайковского. Он отметил, что подобных учебных заведений в России мало. Слова Гергиева передает пресс-служба мэрии Казани.

Сегодня, 17 апреля, художественный руководитель и директор Мариинского театра вместе с мэром Ильсуром Метшиным оценили музыкальную школу имени Чайковского. Они пообщались с учениками и посмотрели школьный музей. Валерий Гергиев даже сыграл на музыкальном инструменте – рояле, на котором играл Сергей Рахманинов.

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