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НовостиОбщество17 апреля 2023 15:12

Казань стала победителем в одной из номинаций I Национальной премии «Умный город»

Итоги были подведены накануне
Марина ДОЛГОВА

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань стала победителем в одной из номинаций I Национальной премии «Умный город», об этом рассказал на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин.

Финал премии прошел накануне в Красноярске. Известно, что в «Умном городе» приняли участие более 50 регионов России. В общей сложности было представлено порядка 200 проектов.

Казань победила в номинации «Лучшее цифровое решение по использованию геоинформационных технологий в государственном муниципальном управлении». Проект цифровой карты инженерных коммуникаций и строительства представил Центр подготовки исходной документации Казани, передает пресс-служба мэрии.

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