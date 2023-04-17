В Татарстане врачи удалили новорожденному опухоль весом более килограмма

Операция длилась четыре часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане врачи ДРКБ удалили новорожденному опухоль весом 1,1 килограмма. При этом вес ребенка на момент операции составлял 4,03 килограмма.

Порок в развитии малыша выявили, когда он еще находился в утробе матери. Поэтому в апреле 2023 года после того, как ребенок появился на свет, его сразу же направили в ДРКБ. Команда врачей уже ждала новорожденного.

Операцию на протяжении четырех часов проводили заведующий хирургическим отделением для детей раннего возраста Григорий Чигвинцев, ассистировали ему хирурги Мария Зыкова и Тамерлан Гадаборшев.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, операция прошла удачно, без кровопотери, отмечают в пресс-службе ДРКБ.

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