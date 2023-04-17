В Елабуге перед Днем Победы высадят тысячи цветов и кустарников

Планируется высадить 16 видов цветов Фото: Иван Макеев

В Елабуге в канун празднования Дня Победы планируют посадить более 50 тысяч цветов, саженцев деревьев и кустарников. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. На эти цели выделено 2,2 миллиона рублей.

В сопутствующей документации указано, что планируется высадить 16 видов цветов, среди которых петунии, бегонии, колеусы, кохии, цинерарии, пеларгонии. На момент посадки 95% растений должны цвести. Кроме этого, будет посажено 11 видов деревьев и кустарников - можжевельник, туя, лапчатка, сирень и другие.

Ранее мы сообщали, что в Казани посадят почти 1,5 тысячи деревьев и кустарников.

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