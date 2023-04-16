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НовостиОбщество16 апреля 2023 6:55

В Казани взрыв и возгорание травы на танковом полигоне произошли из-за утилизации снарядов

Никто не пострадал, огонь был быстро потушен
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Столб дыма от горящей травы был виден за несколько клинометров.

Столб дыма от горящей травы был виден за несколько клинометров.

Фото: скриншот с видео

В субботу, 15 апреля, жители Казани были обеспокоены сильным хлопком, а затем поднявшимся в небо столбом дыма в районе танкового полигона. Оттуда и так не раз доносились отзвуки работы танковых орудий. Теперь же пошел еще и дым.

Тут же в ряде телеграм-каналах пошли фейковые сообщения о взрыве, в результате которого погибли и пострадали военнослужащие. МЧС информировали СМИ, что сообщений о пожаре на территории танкового полигона в дежурную часть не поступало.

Как сообщили «КП-Казань» собственные источники близкие к ситуации, там происходила утилизация устаревших боеприпасов. На полигоне для это вырыли большую яму, поместили все туда и сдетонировали. В результате чего вокруг загорелась трава. Распространению огня поспособствовал сильный ветер и сухая погода. Пламя удалось потушить собственными силами.

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