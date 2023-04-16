В Казани взрыв и возгорание травы на танковом полигоне произошли из-за утилизации снарядов

Столб дыма от горящей травы был виден за несколько клинометров. Фото: скриншот с видео

В субботу, 15 апреля, жители Казани были обеспокоены сильным хлопком, а затем поднявшимся в небо столбом дыма в районе танкового полигона. Оттуда и так не раз доносились отзвуки работы танковых орудий. Теперь же пошел еще и дым.

Тут же в ряде телеграм-каналах пошли фейковые сообщения о взрыве, в результате которого погибли и пострадали военнослужащие. МЧС информировали СМИ, что сообщений о пожаре на территории танкового полигона в дежурную часть не поступало.

Как сообщили «КП-Казань» собственные источники близкие к ситуации, там происходила утилизация устаревших боеприпасов. На полигоне для это вырыли большую яму, поместили все туда и сдетонировали. В результате чего вокруг загорелась трава. Распространению огня поспособствовал сильный ветер и сухая погода. Пламя удалось потушить собственными силами.

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