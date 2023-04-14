Отдел опеки исполкома Набережных Челнов возглавил Иван Калинин

Он стал первым мужчиной, который был назначен на эту должность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдел опеки и попечительства исполкома Набережных Челнов возглавил Иван Калинин. Сообщают, что он стал первым мужчиной, который был назначен на эту должность.

Ранее он занимал пост заведующего отделением соцпомощи семье и детям центра социального обслуживание «Доверие». На новом посту он сменил Наталью Максимову, которая занимала его полтора года. Она возглавила этот отдел осенью 2021 года. Отметим, что ее предшественницы покидали эту должность со скандалом, а некоторые даже в сопровождении уголовных дел.

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