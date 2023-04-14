В Мамадышском районе огонь с сухой травы перекинулся на дома и бани

Тушение пожара осложнилось сухой погодой и сильным ветром. Фото: МЧС Татарстана

В пятницу, 14 апреля, в поселках Старый Закамский и Новый Закамский Мамадышского района Татарстана возгорание сухой травы и камышей привело к тому, что огонь перекинулся на строения. Тушение пожара осложнилось сухой погодой и сильным ветром до 15 метров в секунду.

К ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 42 единицы техники. В результате в поселке Новый Закамский сгорели жилой дом, две бани, сарай и легковой автомобиль «Ока». Местные жители были эвакуированы в безопасное место, пострадавших нет.

Огонь прошелся по площади 12 гектаров сухой травы и 113 квадратных метров строений. В 16.15 пожар удалось локализовать, угроза распространения огня снята, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

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