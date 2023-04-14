В Казани мужчину оштрафовали за оскорбление врача детской поликлиники

Он написал на двери его рабочего кабинета оскорбительные записи.
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
В Казани 42-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление врача детской поликлиники. По факту инцидента прокуратура Советского района города провела проверку.
Оказалось, что 8 декабря 2022 года мужчина на двери рабочего кабинета врача написал оскорбительные записи, унижающие честь и достоинство. В результате медработник обратился в правоохранительные органы.
В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района Казани.
Ранее мы сообщали, что экс-главу исполкома Тукаевского района в день рождения приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram