В Казани мужчину оштрафовали за оскорбление врача детской поликлиники

Он написал на двери его рабочего кабинета оскорбительные записи. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Казани 42-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление врача детской поликлиники. По факту инцидента прокуратура Советского района города провела проверку.

Оказалось, что 8 декабря 2022 года мужчина на двери рабочего кабинета врача написал оскорбительные записи, унижающие честь и достоинство. В результате медработник обратился в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района Казани.

Ранее мы сообщали, что экс-главу исполкома Тукаевского района в день рождения приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей.

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