В Набережных Челнах врачи спасают девочку, на которую упал турник

Возбуждено уголовное дело Фото: Иван МАКЕЕВ

На детской площадке в одном из сел Сармановского района на девочку упал турник. Инцидент произошел 11 апреля. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей КДМЦ Набережных Челнов.

В Следственном комитете РФ по РТ по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за безопасную установку оборудования на детских площадках.

Ранее мы сообщали, что в Казани из-за сильного ветра на пенсионера упал светофор. Инцидент произошел на перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова. В результате происшествия мужчина с переломом берцовой кости был госпитализирован.

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