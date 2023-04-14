В Буинске организуют Сабантуй по мотивам легенды о 12 воительницах

На площадке будут организованы подворья наиболее многочисленных народов района Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Сабантуе в Буинске намерены восстановить риваять — историю о 12 воительницах, которые жили на этой земле. Подробности предстоящего праздника ГТРК «Татарстан» рассказали в администрации района.

Около главных ворот гостей мероприятия будут встречать сборщики даров Сабантуя, они повяжут платки и пригласят исполнить старинные песни. Неподалеку будет организована площадка с забытыми играми татарского народа: лаптой, бурой, пәке уены и другими. Волонтеры на месте напомнят правила.

Также на площадке будут организованы подворья наиболее многочисленных народов района.

Как рассказал глава района Ранис Камартдинов, идея проведения такого праздника появилась после поездки в Якутию на праздник Ысыах.

- Восхитился, как в современном мире с гордостью носят элементы национальной одежды, сохраняют ремесла отцов, дедов и прадедов, — рассказал руководитель.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане решили пересмотреть концепцию празднования Сабантуя.

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