В Казани увековечат память первого «министра иностранных дел Татарстана»

В 2023 году исполняется 70 лет со дня рождения Тимура Акулова. Фото: пресс-служба Музеев Казанского Кремля

В Казани увековечат память директора департамента внешних связей главы Татарстана Тимура Акулова, которого называли «первым министром иностранных дел республики». Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Мемориальную доску установят на фасаде здания по адресу: улица Чехова, 53. Государственный деятель жил в этом доме с 1994 по 2018 год.

С инициативой выступили Минкульт Татарстана и исполком Казани - в 2023 году исполняется 70 лет со дня рождения Тимура Акулова. Сейчас власти города выбирают балансного содержателя мемориальной доски.

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