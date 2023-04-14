Проезд будет ежедневный, но расписание в будние и выходные дни различаются. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани 14 апреля возобновили работу сезонные садоводческие маршруты. Автобусы будут следовать по шести наиболее востребованным направлениям, сообщает комитет по транспорту города.

Проезд будет ежедневный, но расписание в будние и выходные дни различаются. Так, для маршрута от Ветеринарной академии до жилого массива Станционные Дербышки понадобится автобус №39с. В будние дни начало движения запланировано в 7:50, а в выходные - 7:45.

С 39-го квартала до «Крутушек» будет курсировать маршрут №41с. Движение в любой день начинается в 6:00 и заканчивается в 18:20. А поездки по маршрутам №92с «КДК им. Ленина - Дальние сады», №101с «Горьковское шоссе - СО «Текстильщик» начинаются в 6:00.

Напомним, мэру Казани Ильсуру Метшину презентовали новый низкопольный автобус.

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