Мэр Казани посетил выставку картин Евгения Голубцова «Двенадцать+»

Вход в галерею осуществляется по билетам. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил выставку картин Евгения Голубцова «Двенадцать+». В экспозиции представлены почти 40 работ, выполненных в техниках графики, современной иконописи и станковой живописи, сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам основательницы ES Gallery Элины Сафаровой, им удалось собрать в галерее лучшие работы Евгения Голубцова. Так, посетители смогут увидеть картины «Переход», «Ангел», «Воин», «Двое», «Свияжск».

- В городе явно не хватает настоящего музея современного искусства, и мы к этому много раз подходили. Эта выставка знаковая. Мы надеемся, что новая страница в современном искусстве Казани откроется, а мы будем вам в этом помогать, - отметил Метшин.

Евгений Голубцов родился в 1949 году в Казани. Он окончил художественное училище, являлся членом союза художников, заслуженным деятелем искусств Татарстана. Деятель искусства награжден медалью Академии художеств России «И.И.Шувалов, к 250-летию образования Академии художеств».

Напомним, в Казани открылась мультимедийная выставка об истоках событий на Украине.

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