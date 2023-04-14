В Набережных Челнах боец СВО вступил в брак во время отпуска

Церемонию бракосочетания посетили глава Автозаводского района и начальник управления ЗАГС. Фото: Дворец торжеств г. Наб. Челны

Во дворце торжеств Набережных Челнов накануне, 13 апреля, состоялась регистрация брака участника СВО и его избранницы. Боец приехал домой в краткосрочный отпуск и решил узаконить свои отношения.

Церемонию бракосочетания посетили глава Автозаводского района Винер Харисов и начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова.

- Поздравляем вас с рождением семьи! Пусть ваша семейная жизнь будет яркой, наполненной теплыми, незабываемыми событиями. Любите друг друга, цените, оберегайте, - поздравила молодоженов руководитель ЗАГСа.

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