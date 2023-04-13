Заниматься этим будет компания «Кветтор» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заводе в Набережных Челнах начнут производить комплектующие к бытовой технике. Об этом сообщили сегодня, 13 апреля, на комиссии по рассмотрению заявок с участием премьер-министра Алексея Песошина.

Заниматься этим будет компания «Кветтор». На данный момент они ведут переговоры с зеленодольским POZIS и Midea. Инвестиции в этот проект составят более 20 миллионов рублей. Кроме того, он позволит создать 20 новых рабочих мест.

Также о своих планах заявил завод по производству запасных частей к грузовым автомобилям компании «КМД НЧ». Они планирую увеличить количество рабочих мест с 50 до 80.

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