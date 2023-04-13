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НовостиОбщество13 апреля 2023 14:14

Правительство России выделит Татарстану 4,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Елена СКВОРЦОВА
Общий объем выделенных средств регионам составит более 42 миллиардов рублей

Общий объем выделенных средств регионам составит более 42 миллиардов рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 13 апреля, Правительство России одобрило финансовую поддержку Татарстану в размере 4,3 миллиардов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Кроме того, поддержку получат Московская и Тверская области. Общий объем выделенных средств составит более 42 миллиардов рублей.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, такая мера позволит обновить в этих регионах порядка 1,6 тысяч километров коммунальных сетей: теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Таким образом, качество ЖКХ станет лучше примерно у 1,7 миллионов россиян.

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