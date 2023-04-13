В Казани временно ограничат движение и парковку транспорта на улице Челюскина

В Казани в ночь с 15 на 16 апреля ограничат движение и парковку транспорта на улице Челюскина. Причиной стало проведение пасхального богослужения и крестного хода возле церкви Святого праведного Иоанна Кронштадтского. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно документу, речь идет об участке от улицы Социалистической до улицы Побежимова.

Отметим, в Казани 15 апреля во всех храмах и монастырях пройдут ночные богослужения, посвященные празднованию Пасхи. Так, в соборе Казанской иконы Божией Матери начало молебна запланировано на 23:00. После для верующих организуют общественный транспорт.

Напомним, ранее «Комсомолка» опубликовала программу мероприятий на Пасху в Казани 16 апреля 2023 года.

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