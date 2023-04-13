Житель Лениногорска убил возлюбленную, которая была старше его на 33 года

преступление произошло во время ссоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартире одного из домов по улице Чайковского в Лениногорске 12 апреля обнаружили тело 72-летней пенсионерки. Были признаки насильственной смерти: резаные раны на шее, а также травма головы.

Оперативники задержали 39-летнего подозреваемого – сожителя убитой. Согласно предварительной информации СУ СКР по РТ, преступление произошло во время ссоры после совместного распития алкоголя. Убив возлюбленную, мужчина сам позвонил в спецслужбы и рассказал о содеянном.

Ранее мы сообщали, что житель Нижнекамска убил свою возлюбленную в праздничную ночь.

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