В автосервисе на улице Московской в Казани загорелась машина

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем 13 апреля очевидцы сообщили о пожаре в автосервисе «Автолига» по адресу: улица Московская, 22. Столбы черного дыма были видны издалека.

Оказалось, что в помещении бокса автосервиса загорелась машина. На тушение пожара прибыли три звена газодымозащитной службы. В 13.59 им удалось локализовать возгорание.

По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

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