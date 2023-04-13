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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 11:55

В автосервисе на улице Московской в Казани загорелась машина

Пожар удалось локализовать
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
По предварительной информации, никто не пострадал.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем 13 апреля очевидцы сообщили о пожаре в автосервисе «Автолига» по адресу: улица Московская, 22. Столбы черного дыма были видны издалека.

Оказалось, что в помещении бокса автосервиса загорелась машина. На тушение пожара прибыли три звена газодымозащитной службы. В 13.59 им удалось локализовать возгорание.

По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

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