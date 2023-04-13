В Йошкар-Оле «Лада Приора» на скорости снесла столб, два человека погибли

Смертельная авария произошла ночью. Фото: ГИБДД Марий Эл

В этот четверг, 13 апреля, около 2.00 в Йошкар-Оле на улице Кырли легковой автомобиль «Лада Приора» на скорости протаранил столб с линией электропередач и снес его. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.

- В результате ДТП он и его пассажир погиб на месте, еще один пассажир выжил. Его с серьезными травмами увезли в больницу, - сообщает ГИБДД Марий Эл.

В обстоятельствах произошедшей аварии продолжают разбираться Госавтоинспекторы.

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