Экс-главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова в День Рождения приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-главе исполкома Тукаевского района Республики Татарстан Ленару Авзалову сегодня, 12 апреля, вынесли приговор. Его обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Бывшему руководителю исполкома инкриминировали два эпизода по статьям «превышение должностных полномочий» и «злоупотребление полномочиями». По делу с «Россельхозбанком» Авзалова признали виновным, но освободили от наказания, сославшись на сроки давности. По второму эпизоду, связанному с благоустроительными работами, экс-главе исполкома назначили штраф – 60 тысяч рулей.

Такой вердикт, можно сказать, стал для Авзалова подарком, ведь прокуратура требовала для него реальный срок, а судебный процесс символично выпал именно на День его Рождения.

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