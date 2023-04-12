В Татарстане проживает 43 тысячи владельцев оружия

Фото: Андрей АБРАМОВ

На территории Республики Татарстан зарегистрировано 43 тысячи владельцев оружия. Такие цифры озвучил начальник отдела контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы республиканского управления Росгвардии Рамиль Камалиев во время пресс-конференции, посвященной старту весенней охоты.

По словам Камалиева, 80% от основной массы владельцев оружия являются охотниками. Подобных разрешений в Татарстане каждый год выдается порядка 40 тысяч.

Кстати, старт весенней охоты на территории республики был дан 1 апреля. И за неполные две недели уполномоченные лица выявили достаточно нарушений закона в этой сфере.

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