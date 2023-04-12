В Татарстане змеи проснулись на две недели раньше из-за ранней весны

Чаще всего в Татарстане встречаются ужи. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане змеи проснулись на две-три недели раньше из-за ранней весны. Обычно они начинают выходить из спячки к концу апреля - началу мая, рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии КФУ Ильдар Хайрутдинов.

По словам эксперта, в регионе обитают как ядовитые змеи: обыкновенные и степные гадюки, так и неядовитые - обыкновенный уж и обыкновенная медянка. Чаще всего они встречаются в больших городских и пригородных лесопарках, а также болотистых участках Казанки.

Ильдар Хайрутдинов рекомендовал при встрече со змеями ни в коем случае не трогать их. При собирании грибов и ягод необходимо убедиться, что поблизости нет змей. Кроме того, необходимо надевать высокую и крепкую обувь, которую они не смогут прокусить.

Если укуса змеи все-таки избежать не удалось, то нужно немедленно обратиться в медучреждение за квалифицированной помощью. Конечность стоит зафиксировать, дать пострадавшему обильное питье и антигистаминный препарат, передает слова эксперта пресс-служба КФУ.

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