Более 63 тысячи жителей Татарстана из-за долгов не могут выехать за границу

Первая пороговая сумма долгов для выездных начинается с 30 тысячи рублей, она при этом может быть и уменьшена. Фото: fssp.ru

Более 63,6 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд должников из России было вынесено в первом квартале 2023 года судебными приставами Татарстана. ОЧтобы отдохнуть за границей им нужно выплатить 43,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФССП республики.

Ключевым фактором является именно сумма задолженности. Она не должна превышать 30 тысяч рублей. В этом случае вас точно не выпустят за рубеж. При этом, если уклонятся от уплаты долга более двух месяцев, то пороговая сумма будет составлять всего 10 тысяч рублей.

- Также с долгом в 10 тысяч рублей и более не удастся выехать за пределы страны гражданам, задолжавшим по алиментам и выплатам, связанным с возмещением причиненного вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, - пояснили в пресс-службе УФССП Татарстана.

Поэтому прежде чем отправиться отдыхать за границу, жителям республики необходимо проверить нет ли у них таких долгов.

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