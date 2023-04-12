В Чувашии водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом

Водитель легковушки скончался до прибытия «скорой».Фото: ГИБДД Чувашии

В эту среду, 12 апреля, в два часа утра в Чебоксарском районе произошла смертельная авария. На 654 километре трассы М-7 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Мазда Трибьют», по предварительным данным, выехал на встречку. Там он столкнулся с автобусом НЕФАЗ. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте ДТП.

- Было установлено, что за рулем «Мазды» находился житель Ульяновска, который не имел водительских прав, - сообщает ГИБДД Чувашии.

В обстоятельствах произошедшей аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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