При пожаре в Альметьевском районе погиб мужчина

Во время разбора сгоревших конструкций был обнаружен мертвый мужчина

Пожар накануне, 11 апреля, в 23.21 произошел в селе Кама-Исмагилово Альметьевского района Татарстана. Горел одноэтажный бревенчатый дом охраны фермы КРС.

К часу ночи пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Во время разбора сгоревших конструкций был обнаружен мертвый мужчина. Ему было 47 лет.

По данным ГУ МЧС России по РТ, предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Ранее мы сообщали, что в Актанышском районе в результате пожара пострадали пять домов.

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