Детский омбудсмен Татарстана Волынец назвала победой ужесточение правил оборота вейпов

Госдума приняла закон в первом чтении об ужесточении правил оборота вейпов Фото: Оксана ЗУЙКО

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец назвала победой ужесточение правил оборота вейпов. Она отметила, что эти устройства и жидкости не проходят никаких проверок, а периодически появляются новости об их взрывах. Кроме того, Волынец говорит, что даже в безникотиновых жидкостях, зачастую он есть.

Напомним, что ранее Госдума приняла закон в первом чтении об ужесточении правил оборота вейпов. Они, а также все комплектующие, в том числе и жидкости (и безникотиновые), запрещены для продажи несовершеннолетним.

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