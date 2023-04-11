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НовостиОбщество11 апреля 2023 15:28

В Набережных Челнах скончался профессор КФУ Валерий Звездин

Он ушел на 71-м году жизни
Елена СКВОРЦОВА
Фото: КФУ

Фото: КФУ

В Набережных Челнах на 71-м году жизни скончался доктор технических наук, профессор кафедры «ВЭПиА» Челнинского филиала КФУ Валерий Звездин. Ег оне стало 8 апреля.

Валерий Звездин работал в КФУ с 1982 года. За время своей работы он воспитал более 20 кандидатов и докторов наук. Коллеги, а также все знакомые выражают соболезнования в связи с его смертью.

«Он был не только ученым с большой буквы, но и наставником для многих молодых ученых. Он останется в памяти как отзывчивый и доброжелательный человек. Выражаем соболезнования родным и близким, всем кто знал и любил Валерия Васильевича».

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