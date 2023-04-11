МЧС рассказало о способах защиты населения Татарстана при гражданской обороне

В республике большое количество объектов гражданской обороны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники МЧС рассказали о способах защиты населения Татарстана при гражданской обороне. Об этом говорили на заседании комитета Госсовета республики.

Как отметил заместитель министра по делам гражданской обороны и ЧП Татарстана Николай Суржко, в республике большое количество объектов гражданской обороны. Однако только часть из них находится в нормативном состоянии.

Он также добавил, что убежища не основной способ защиты населения. Основной способ — эвакуация. Суржко сказал, что в случае ЧП в Татарстане должно быть эвакуировано 6 городов. «Все население в убежище не укроешь», — дополнил он.

В качестве убежищ также можно использовать любое помещение — подвалы, парковки, метро и пр.

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