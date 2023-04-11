В Казанском Кремле до 28 апреля закроют тоннель Спасской башни

Теперь приобрести билеты в Казанский Кремль можно будет в визит-центре Присутственных мест. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 28 апреля в Казанском Кремле закроют тоннель и кассу Спасской башни. Причиной станут работы по благоустройству территории, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Теперь приобрести билеты в Казанский Кремль можно будет в визит-центре Присутственных мест, в кассах Тайницкой башни, а также на площади 1 Мая. Также жителей и гостей города предупредили, что попасть на территорию музея-заповедника можно со стороны площади 1 Мая через соседнюю арку.

Ранее мы сообщали, что на KazanForum 2023 решили устроить соревнования между шеф-поварами из 15 стран. Они представят свои блюда, приготовленные по стандартам халяль.

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