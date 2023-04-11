В зоопарке Казани «Река Замбези» у сурикатов родились пять детенышей

Малыши уже окрепли и вовсю познают этот мир. Фото: vk.com/kazzoobotsad

Сотрудники казанского зоопарка «Река Замбези» опекали от пристального внимания посетителей семейство сурикатов. У них пополнение. Одна из самок родила пятерых детенышей.

- Это произошло еще 22 марта. Но мы ждали когда малыши немного подрастут и окрепнут, чтобы рассказать о них всем, - сообщили в зоопарке. – Все пятеро малышей чувствуют себя хорошо, а их мама в отличном настроении и с прекрасным аппетитом.

Самка заботится о пополнении. В стае ей в помощь были назначены два «усатых няня»: самец Тим и дедушка Пенечек. Последний хоть и староват, но больше всех остальных принимает участие в воспитании малышей. Они собираются вокруг него и начинают подражать ему.

Стоит отметить, что сами по себе сурикаты очень заботливы к своему потомству. Но в стае при этом существует строгая иерархия. Так, рожать может только одна альфа-самка. Из-за этого остальным отводится только роль нянек и воспитателей. В казанском зоопарке сейчас сурикаты выстраиваются в очередь, чтобы повозится с малышами, ссор из этого пока не наблюдалось.

- Мы долго формировали данную группу, чтобы в ней не было конфликтов и раздора. И, судя по всему, это удалось, - отметили в пресс-службе зоопарка «Река Замбези».

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