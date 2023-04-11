В Татарстане средняя зарплата выросла до 52 тысяч рублей

По размеру среднемесячной зарплаты Татарстан в ПФО занимает первое место Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средняя заработная плата в Татарстане в минувшем году составила 52 тысячи рублей. За год она выросла на 15,9 %. Об этом на заседании комитета по социальной политике Госсовета РТ рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

По словам представителя ведомства, по размеру среднемесячной заработной платы Татарстан среди регионов Приволжского федерального округа занимает первое место.

Ранее мы сообщали, что средняя зарплата на предприятии Менделеевска достигла 91 тысячи рублей.

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