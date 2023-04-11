В Актанышском районе в результате пожара пострадали пять домов

Пострадали два жилых дома и три нежилых

В Актанышском районе Татарстана в результате пожара пострадали несколько домов. Возгорание произошло в деревне Буаз Куль накануне, 10 апреля.

Изначально загорелся нежилой дом. Но из-за того, что постройки находятся слишком близко друг к другу, огонь перешел на соседние здания. В результате пострадали два жилых дома и три нежилых. К счастью, хозяева не пострадали.

По некоторым данным, огонь вспыхнул из-за того, кто неподалеку сжигали сухую траву.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане сроки введения особого противопожарного режима перенесли на 17 апреля.

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