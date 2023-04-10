10 апреля в лесах Марий Эл объявили пожароопасный сезон и запретили разводить огонь

ФОТО: телеграм-канал Алексея Киселёва

Сегодня, 10 апреля в лесах Марий Эл объявили пожароопасный сезон. Об этом рассказал министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Алексей Киселёв. Он напомнил, что во время прогулки по лесу важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Под запрет с сегодняшнего дня попадает использование открытого огня и загрязнение лесных массивов мусором – отходами производства и потребления. Кроме того, нельзя выжигать хворост, сухую траву и лесную подстилку на территориях, примыкающих к лесным насаждениям.

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