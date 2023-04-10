В Чувашии ребенку-сироте выдали квартиру, непригодную для проживания

ФОТО: СУ СК РФ по Чувашской Республике

В селе Шемурша Чувашской Республики ребенку-сироте выдали квартиру, непригодную для проживания, об этом прошла информация в местных СМИ накануне. В этой связи руководитель республиканского Следкома Александр Полтинин поручил провести проверку по данному факту.

Следователи установили, что сельский житель, действительно, получил квартиру как ребенок-сирота в 2019 году. Однако состояние жилья оставляет желать лучшего – оно просто не пригодно для проживания.

В настоящее время сотрудники Следкома устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, кто из ответственных должностных лиц может быть виновен в сложившейся ситуации. Процессуальное решение будет принято позже, отмечают в пресс-службе ведомства.

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