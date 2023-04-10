Следком Чувашии возбудил дело по факту мошенничества при строительстве школы в Садовом

ФОТО: СУ СК РФ по Республике Чувашии

Следственный Комитет Чувашии возбудил дело по факту мошенничества при строительстве школы в микрорайоне «Садовый» в Чебоксарах. Ущерб, причиненный Министерству образования и молодежной политики республики, оценивается в 6 миллионов 400 тысяч рублей.

Следствие считает, что руководство компании-застройщика вступило в сговор с представителями Управления капстроительства и реконструкции Чебоксар. И по имеющейся противоправной договоренности с мая 2021 года по декабрь 2022-го они представляли фиктивные документы о выполненных работах и закупленных материалах. На основе бумаг застройщик получил бюджетные средства в размере более 6 миллионов рублей.

По этому факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

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