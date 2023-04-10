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НовостиОбщество10 апреля 2023 15:43

В Татарстане на одного безработного приходится пять различных вакансий

Эти цифры озвучила Эльмира Зарипова на пресс-конференции
Марина ДОЛГОВА
В Татарстане насчитывается 39 тысяч открытых вакансий

В Татарстане насчитывается 39 тысяч открытых вакансий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на одного безработного приходится пять различных вакансий, такую статистику привела на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

По ее словам, на 6,9 тысяч безработных человек приходится порядка 39 тысяч вакантных мест. Средняя заработная плата в Татарстане - около 50 тысяч рублей.

Трудоустроенное население составляет 62,4% от общего числа жителей Республики. Отмечается, что за последнее время увеличилось количество работников в строительной сфере, а также в области продаж, в частности менеджеры маркетплейсов и smm-специалисты.

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