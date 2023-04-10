ФОТО: Госжилфонд при Президенте РТ

Татарстанцам предлагают пройти опрос на выбор названия нового жилого комплекса, сообщают в пресс-службе Госжилфонда при Президенте Республики. Голосование проходит в официальной группе ведомства в Вконтакте.

Название выбирается для комплекса, который сейчас строится в жилом районе Казани «Салават Купере». К участию в опросе приглашаются все желающие. Выбрать можно один из пяти предложенных вариантов. Опрос будет проходить всего три дня – 13 апреля голосование закроется.

В Госжилфонде отмечают, что в новом квартале запланировано строительство 16 домов с дворами без машин, зато с игровыми комплексами и зонами отдыха.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram