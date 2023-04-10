Рустам Минниханов встретился с первым замминистра МВД РФ Александром Горовым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов, Раис Республики Татарстан, сегодня, 10 апреля, провел встречу с первым Заместителем министра МВД РФ генерал-полковником Александром Горовым. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Деловое совещание прошло в Доме Правительства Республики, а именно в рабочем кабинете Минниханова. Они обсудили вопросы содействия в разных областях.

"Во встрече приняли участие глава МВД по РТ Артем Хохорин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, другие официальные лица", - рассказали в пресс-службе.

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