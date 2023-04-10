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НовостиОбщество10 апреля 2023 10:37

В Казани в пасхальную ночь подадут дополнительный общественный транспорт

Автобусы по пяти маршрутам будут отправляться в 2 часа ночи
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
15 апреля в храмах и монастырях Казани пройдут ночные богослужения, приуроченные празднованию Пасхи.

15 апреля в храмах и монастырях Казани пройдут ночные богослужения, приуроченные празднованию Пасхи.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 15 апреля, в храмах и монастырях Казани пройдут ночные богослужения, приуроченные к празднованию Пасхи. После их завершения для верующих подадут дополнительный общественный транспорт.

Пять автобусов будут отъезжать с остановки "Центральный стадион" в 2 часа ночи. Транспорт проследует по нескольким маршрутам: до Дербышек в сторону Советского района, до Азино-1 через Советскую площадь, до остановки "10-й микрорайон", в Ново-Савиновский, Авиастроительный и Кировский районы города.

Остановки будут совершаться по требованию пассажиров. За общественным порядком будут следить полицейские, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее мы сообщали, что исполком Набережных Челнов объявил аукцион на покупку 24 автобусов.

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