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НовостиОбщество10 апреля 2023 7:14

В Менделеевске на месте роддома создадут арт-пространство с куполом

Здание снесли еще в 2021 году
Адам САГАЛ
Стоимость проекта оценивают в 50 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Менделеевского района

Стоимость проекта оценивают в 50 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Менделеевского района

На территории бывшего роддома в Менделеевске появится новое арт-пространство. Его центром станет купол «Атмосфера». Название выбрали сами жители в соцсетях.

Стоимость проекта оценивают в 50 миллионов рублей. Деньги выделит АО «Аммоний». Уже начались подготовительные работы. Строителям предстоит благоустроить около 700 квадратных метров.

К слову, в куполе в августе пройдет международный фестиваль «Пастернаковские чтения».

Ранее мы сообщали, что средняя зарплата на предприятии Менделеевска достигла 91 тысячи рублей.

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