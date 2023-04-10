В Казани осенью откроется новое здание медуниверситета

Заявки на участие в тендере принимаются до 24 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани после капитального ремонта здания по улице Горького откроют учебно-лаборотрный корпус КГМУ. Эти работы обойдутся в 105,6 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликованы на портале госзакупок.

Согласно тендеру, четырехэтажное здание расположится на площади более 700 квадратных метров. Специалисты проведут ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, отопления. Также они отремонтируют охранную и пожарную сигнализации, систему контроля и управления доступа.

Кроме того, будут предусмотрены комфортные условия для передвижения инвалидов. А архитектурные и конструктивные решения сделают его удобным для процесса обучения.

Отметим, заявки на участие в тендере принимаются до 24 апреля. Подрядчик должен завершить работы на объекте через пять месяцев после заключения договора. Так, дополнительный корпус может открыться уже осенью 2023 года.

Напомним, в Казани отреставрируют здание главпочтамта на Кремлевской.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram