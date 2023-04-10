В Казани осенью откроется новое здание медуниверситета

Заявки на участие в тендере принимаются до 24 апреля.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Казани после капитального ремонта здания по улице Горького откроют учебно-лаборотрный корпус КГМУ. Эти работы обойдутся в 105,6 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликованы на портале госзакупок.
Согласно тендеру, четырехэтажное здание расположится на площади более 700 квадратных метров. Специалисты проведут ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, отопления. Также они отремонтируют охранную и пожарную сигнализации, систему контроля и управления доступа.
Кроме того, будут предусмотрены комфортные условия для передвижения инвалидов. А архитектурные и конструктивные решения сделают его удобным для процесса обучения.
Отметим, заявки на участие в тендере принимаются до 24 апреля. Подрядчик должен завершить работы на объекте через пять месяцев после заключения договора. Так, дополнительный корпус может открыться уже осенью 2023 года.
Напомним, в Казани отреставрируют здание главпочтамта на Кремлевской.
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