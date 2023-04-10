На открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» направят 6 млн рублей

Стела будет установлена в сквере у Северного вокзала. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Церемония открытия стелы «Казань — город трудовой доблести» обойдется в 6,1 миллиона рублей. Деньги будут выделены из бюджета города. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Мероприятие запланировано на 8 мая. Стела будет установлена в сквере у Северного вокзала, ее высота составит 26 метров. Это примерно, как восьмиэтажный дом.

Рядом со стелой будет располагаться сцена и большой экран – в день открытия здесь пройдет концерт. Выступят вокалисты, танцевальные коллективы, хор и другие артисты.

Ранее мы сообщали, что стоимость стелы оценивается примерно в 130 миллионов рублей.

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