В Татарстане около водонапорной башни обнаружены два мертвых младенца

В какой-то момент животное почуяло запах и привело хозяина к пластиковой коробке Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице Татарстана около водонапорной башни обнаружена коробка с двумя мертвыми младенцами. Страшную находку увидел прохожий в казанском поселке Юдино.

По предварительным данным, мужчина гулял с собакой. В какой-то момент животное почуяло запах и привело хозяина к пластиковой коробке. Внутри находились тела двух младенцев. Предполагается, что они были недоношенными.

Официальных комментариев правоохранители по этому вопросу пока не дают.

Ранее мы сообщали, что в Казани рядом с гимназией №175 обнаружено тело женщины.

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