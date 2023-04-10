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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 4:50

В Татарстане около водонапорной башни обнаружены два мертвых младенца

Их тела лежали в коробке
Адам САГАЛ
В какой-то момент животное почуяло запах и привело хозяина к пластиковой коробке

В какой-то момент животное почуяло запах и привело хозяина к пластиковой коробке

Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице Татарстана около водонапорной башни обнаружена коробка с двумя мертвыми младенцами. Страшную находку увидел прохожий в казанском поселке Юдино.

По предварительным данным, мужчина гулял с собакой. В какой-то момент животное почуяло запах и привело хозяина к пластиковой коробке. Внутри находились тела двух младенцев. Предполагается, что они были недоношенными.

Официальных комментариев правоохранители по этому вопросу пока не дают.

Ранее мы сообщали, что в Казани рядом с гимназией №175 обнаружено тело женщины.

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