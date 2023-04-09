Казанский «Рубин» не будет продлевать контракт с Sellout Digtial

После 26 туров «Рубин» под руководством Юрия Уткульбаева с 47 баллами занимает второе место в Первой лиге. Фото: www.rubin-kazan.ru

Как стало известно «КП-Казань», футбольный клуб «Рубин» не будет продлевать контракт с маркетинговой компанией Sellout Digital. Так, команда занималась маркетингом казанского клуба в первых двух матчах весны.

По информации «Комсомолки» со ссылкой на представителей клуба, в «Рубине» остались довольны результатом работы Sellout в матчах с «Волгой» и «Велесом». Но все же решили расстаться с маркетологами и не продлевать пробный контракт, который был заключен на две игры.

Отметим, после 26 туров «Рубин» под руководством Юрия Уткульбаева с 47 баллами занимает второе место в Первой лиге. Предыдущие четыре матча команды завершились ничейными результатами.

Напомним, посещаемость первых двух матчей весны для «Рубина» составила 5 730 и 8 707 зрителей. Также компания Sellout занимается маркетингом волейбольного клуба «Зенит-Казань».

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