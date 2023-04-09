Роспотребнадзор Татарстана пояснил, как выбрать продукты к столу на Пасху

При покупке кулича в первую очередь нужно обратить внимание на его верхушку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 9 апреля, православные Татарстана отмечают Вербное воскресенье, а через неделю наступает Пасха. В связи с этим Роспотребнадзор республики рассказал, как правильно выбирать продукты к праздничному столу.

По словам ведомства, при покупке яиц необходимо проверить дату их сортировки и внешний вид. Скорлупа должна быть ровной, без следов и повреждений. Не стоит приобретать данный продукт с рук и автомашин. Хранить их следует только в холодильнике.

Что говоря о твороге, то его внешний вид должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. Консистенция должна быть нежно-маслянистой и однородной. Упаковка его должна быть герметичной.

При покупке кулича в первую очередь нужно обратить внимание на его верхушку. Так, если она подмокла, то это является признаком испорченности продукта. Также глазурь не должна быть липкой и иметь белесый налет.

Напомним, в школах Казани с 3 апреля подорожало питание.

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