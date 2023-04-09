10 апреля днем ожидается от +11 до +16 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале недели в Татарстане ожидается до +16 градусов. Также синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадкой и северо-азападный ветер с порывами до десяти метров в секунду, сообщает Гидрометцентр республики.

В понедельник, 10 апреля, ночью температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. А днем ожидается от +11 до +16 градусов.

Во вторник, 11 апреля, ночью столбик термометра покажет от -1 до -6 градусов, а днем прогнозируют от +11 до +16 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный с порывами до семи метров в секунду.

В среду, 12 апреля, ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. А днем синоптики прогнозируют от +13 до +18 градусов.

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