В дальнейшем по федеральной программе также планируют отремонтировать Кошкинский, Байлянгарский и Ядыгерьские сельские дома культуры. Фото: Иван Макеев

В Татарстане четыре районных музея приобретут современный облик. Эти работы проведут в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Речь идет об Арском историко-этнографическом музее «Казан арты», краеведческом музее в Бавлах, краеведческом музее Кукморского района и музейном объединении Зеленодольска. В дальнейшем по федеральной программе также планируют отремонтировать Кошкинский, Байлянгарский и Ядыгерьские сельские дома культуры.

Напомним, в Татарстане разработают проект для реставрации валяльной фабрики Родигиных. На эти цели из бюджета республики направят 3,1 миллиона рублей.

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