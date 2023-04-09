За сутки в Татарстане выявили 55 случаев COVID-19

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 204 379 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 55 новых случаев COVID-19, госпитализировали 10 зараженных и выписали 67 переболевших вирусом человек. Такие цифры в воскресенье, 9 апреля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 204 379 человек, 201 663 из которых выздоровели, а 2 010 – скончались.

Напомним, в Татарстане заболеваемость геморрагической лихорадкой выросла в три раза. С начала года зафиксирован уже 91 случай.

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