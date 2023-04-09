Большая часть жителей Казани выступают за принятие закона о защите домашних животных

Согласно исследованию, казанцы в основном поддерживают ужесточение ответственности за плохое обращение и оставление в беде животных. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

59% жителей Казани выступают за принятие закона о защите домашних животных. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob.

Согласно исследованию, казанцы в основном поддерживают ужесточение ответственности за плохое обращение и оставление в беде животных, а также выступают за чипирование всех питомцев крупнее хомяка. При этом только 16% жителей города против подобного закона. По их мнению, это бесполезная затея и есть вероятность, что введут госпошлину.

Кроме того, 25% опрошенных считают, что такое обучение актуально только для владельцев крупных и бойцовых пород. Так, чаще всего эту идею поддержали те, у кого никогда не было собак, а также те, кто бы хотел ее завести.

Напомним, казанский врач-ветеринар Юлия Богарева заявила, что валерьянка настраивает их убивать и они не испытывают радость от материнства.

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